Lurche gehen wieder auf Wanderschaft

Auto- und Radfahrer sollten in Vorarlberg derzeit besonders Obacht geben, denn die Wanderzeit der Amphibien hat eingesetzt. Und die Tiere sind ohnehin schon gefährdet.
In den kommenden Wochen ist auf Vorarlbergs Straßen und Wegen besondere Vorsicht geboten, denn die Wanderzeit der Amphibien hat begonnen: Von ihren Winterquartieren geht es wieder zurück in jene Gewässer, in denen die Tiere einst das Licht der Welt erblickt haben. Dort legen Kröte, Frosch und Co nun ihre eigenen Eier ab – wenn sie dort ankommen, denn die Tiere setzen sich auf ihrem Weg vielen Gefahren aus. Feind Nummer 1: der Straßenverkehr. Jedes Jahr werden in Österreich rund fünf Millionen Amphibien überfahren.
Wer also mit dem Auto unterwegs ist – insbesondere in der Nähe von Gewässern wie Teichen, Tümpeln oder Bächen -, sollte besonders umsichtig sein. Um Kröte, Frosch und Salamander das Leben etwas leichter zu machen, finden sich jedes Jahr dutzende freiwillige Helfer, um die Tiere im Kübel sicher über die Straße zu bringen. Die Hilfe können die Amphibien gut gebrauchen, denn auch abseits der Wanderzeit haben sie es nicht immer leicht. So setzt ihnen die zunehmende Verbauung der Landschaft und die damit einhergehende Trockenlegung ganzer Landstriche gehörig zu, da sie – zumindest in der Laichzeit – auf Wasser angewiesen sind. Zudem brauchen sie sichere Verbindungen zwischen den Laichplätzen und ihren Landlebensräumen. Amphibien zählen mittlerweile zu den am stärksten gefährdeten Tierarten.
