Lurche gehen wieder auf Wanderschaft

Wer also mit dem Auto unterwegs ist – insbesondere in der Nähe von Gewässern wie Teichen, Tümpeln oder Bächen -, sollte besonders umsichtig sein. Um Kröte, Frosch und Salamander das Leben etwas leichter zu machen, finden sich jedes Jahr dutzende freiwillige Helfer, um die Tiere im Kübel sicher über die Straße zu bringen. Die Hilfe können die Amphibien gut gebrauchen, denn auch abseits der Wanderzeit haben sie es nicht immer leicht. So setzt ihnen die zunehmende Verbauung der Landschaft und die damit einhergehende Trockenlegung ganzer Landstriche gehörig zu, da sie – zumindest in der Laichzeit – auf Wasser angewiesen sind. Zudem brauchen sie sichere Verbindungen zwischen den Laichplätzen und ihren Landlebensräumen. Amphibien zählen mittlerweile zu den am stärksten gefährdeten Tierarten.