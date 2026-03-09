Keine Medaillen für den ÖSV bei „Dreckswetter-WM“

„Sprintrennen“ um WM-Medaillen

Am Sonntag gab es dann zumindest zwei Bewerbe. Den Damen-Super-G und ergänzend dazu am Nachmittag einen Slalom-Durchgang, um die Teamkombi-Medaillen vergeben zu können. Die Bedinungen waren allerdings erneut alles andere als gut, Niederschlag sorgte für grenzwertige Verhältnisse. Dazu mussten die Strecken verkürzt werde. Die Siegerzeit im Super-G lag bei knapp 48 Sekunden. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren hatte der JWM-Super-G in Frankreich noch eine Siegerzeit von 1:15 Minuten. Und auch der Slalom in Narvik war für die Schnellste in unter 40 Sekunden zu bewältigen.