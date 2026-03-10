Bregenzer blieben auch im Nachtrag ohne Punkte

Die Hausherren übernahmen bald die Kontrolle über das Spiel, Bregenz stand aber dennoch stabil in der Anfangsphase. Nicht so in Minute 29, als Lukas Gabbichler nach einer Hereingabe von der rechten FAC-Seite in der Mitte komplett frei stand und zum 1:0 einschieben konnte – Neuzugang David Otugo, der für Dragan Marceta in die Startelf und ins defensive Mittelfeld gerückt war, hatte geschlafen. Mit dem Rückstand ging es in die Pause.