Bregenzer blieben auch im Nachtrag ohne Punkte

SW Bregenz unterlag am Dienstagabend im Nachtrag beim FAC mit 0:2, ein weiterer Dämpfer für das Team von Coach Andreas Heraf. Auch am Wochenende wird es nicht einfacher für die Festspielstädter, die Admira kommt. Der Ländle-Klub kommt einfach nicht weg vom Tabellenende.
Der Schnee, der den ersten Termin des Spiels FAC gegen Bregenz in der Hauptstadt noch verhindert hatte, ist längst weg. Der gestrige Nachtrag der Festspielstädter in Wien Floridsdorf hinterließ aber dennoch kalte Stimmung beim Team von Andreas Heraf.
Die Hausherren übernahmen bald die Kontrolle über das Spiel, Bregenz stand aber dennoch stabil in der Anfangsphase. Nicht so in Minute 29, als Lukas Gabbichler nach einer Hereingabe von der rechten FAC-Seite in der Mitte komplett frei stand und zum 1:0 einschieben konnte – Neuzugang David Otugo, der für Dragan Marceta in die Startelf und ins defensive Mittelfeld gerückt war, hatte geschlafen. Mit dem Rückstand ging es in die Pause.
Ein Abseitstor
Nach Wiederanpfiff lief vorerst auch nicht viel mehr für die Gäste. Coach Heraf hatte kräftig durchgewechselt, wollte auf den Ausgleich drängen. In Minute 68 traf der eingewechselte Tamar Crnkic zwar nach Zuspiel von Atsushi Zaizen zwar ins FAC-Tor, aber aus Abseitsposition. Gabbichler dagegen besorgte mit seinem zweiten Treffer in der Endphase den 2:0-Endstand für die Wiener.
