Brandalarm in Altach

Rauchentwicklung: Florianis schlugen Glastür ein

Chronik
11.03.2026 09:54
Die Feuerwehr hat die Lage schnell unter Kontrolle gebracht.
Die Feuerwehr hat die Lage schnell unter Kontrolle gebracht.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung zu einem Wohnhaus in Altach gerufen. Am Ende ging die Sache glimpflich aus, eine Glastüre überstand den Einsatz allerdings nicht. 

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 14.15 Uhr in der Wasserwerkstraße. Laut Informationen der Polizei wurde über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Kamin eines Wohnhauses gemeldet. Bei Ankunft der Beamten konnte tatsächlich eindeutiger Rauchgeruch wahrgenommen werden, zudem trat Rauch aus dem Kamin hervor.

Feuerwehr verschafft sich Zutritt
Die Feuerwehren aus Altach und Hohenems eilten mit sieben Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens. Um Zugang zum Gebäude zu erhalten, schlugen die Florianis die verglaste Eingangstüre ein. In weiterer Folge stellte sich dann schnell heraus, dass zwar Rauchschwaden aus der Küche zogen, allerdings hatte sich noch kein Feuer entfacht.

Luftschieber offen gelassen
Wenig später war das Rätsel auch schon gelöst: Der Hausbesitzer hatte kurz vor Verlassen des Gebäudes noch Holz nachgelegt und dabei den Luftschieber offen gelassen – aus diesem breitete sich dann der Rauch aus. Nach der Überprüfung durch einen Rauchfangkehrer konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Die betroffenen Räume wurden anschließend von der Feuerwehr entlüftet.

Chronik
11.03.2026 09:54
