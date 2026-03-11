Rauchentwicklung: Florianis schlugen Glastür ein

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung zu einem Wohnhaus in Altach gerufen. Am Ende ging die Sache glimpflich aus, eine Glastüre überstand den Einsatz allerdings nicht.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 14.15 Uhr in der Wasserwerkstraße. Laut Informationen der Polizei wurde über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Kamin eines Wohnhauses gemeldet. Bei Ankunft der Beamten konnte tatsächlich eindeutiger Rauchgeruch wahrgenommen werden, zudem trat Rauch aus dem Kamin hervor.
Feuerwehr verschafft sich Zutritt
Die Feuerwehren aus Altach und Hohenems eilten mit sieben Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens. Um Zugang zum Gebäude zu erhalten, schlugen die Florianis die verglaste Eingangstüre ein. In weiterer Folge stellte sich dann schnell heraus, dass zwar Rauchschwaden aus der Küche zogen, allerdings hatte sich noch kein Feuer entfacht.
Luftschieber offen gelassen
Wenig später war das Rätsel auch schon gelöst: Der Hausbesitzer hatte kurz vor Verlassen des Gebäudes noch Holz nachgelegt und dabei den Luftschieber offen gelassen – aus diesem breitete sich dann der Rauch aus. Nach der Überprüfung durch einen Rauchfangkehrer konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Die betroffenen Räume wurden anschließend von der Feuerwehr entlüftet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.