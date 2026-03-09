Das SOV zwischen „Classique“ und klassisch

Leo McFall war erkrankt, Azim Karimov sprang ein

Als Dirigent war der Chef des SOV, Leo McFall, vorgesehen, der aber kurzfristig erkrankte. So holte man aus München als Einspringer den an der dortigen Staatsoper tätigen Azim Karimov, der am Ende vom Publikum begeistert gefeiert wurde. Der sympathische, in Russland ausgebildete Este überzeugte durch Eleganz und Präzision gleichermaßen. So klang das bestens disponierte SOV frisch und klar und machte das Programm, das möglicherweise mit weniger überzeugenden Musikern sperrig hätte werden können, zum spannenden Erlebnis. Nach Prokofjews „Klassischer Sinfonie“ kam das Oboenkonzert von Bohuslav Martinů mit dem Solisten Andrey Godik. Auch in seiner Biografie spielen die Metropolen Moskau und München eine Rolle, so ist er derzeit Solo-Oboist der Münchner Philharmoniker. Godiks Ton ist mühelos und klar, und er zeichnet die teils komplexen Bögen seines Parts mit großer Musikalität. Das SOV ist ihm ein sicherer Partner, auch im so gesanglichen zweiten und dem melodienreichen dritten Satz.