Julia Grabher in Antalya problemlos in Runde zwei

Vor rund zwei Wochen hatte sich Julia Grabher beim Turnier in Antalya eine Wadenverletzung zugezogen, nun kehrte die Vorarlbergerin an selber Wirkungsstätte zurück – sehr erfolgreich, das ÖTV-Ass zog gegen die Japanerin Mai Hontama souverän in die zweite Runde ein.
ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 79) feierte beim ersten Auftritt nach ihrer Wadenverletzung ein gelungenes Comeback beim WTA-125-Turnier in Antalya. Die Vorarlbergerin traf in der ersten Runde auf die Japanerin Mai Hontama (WTA-Nr. 214), besiegte die 26-Jährige nach 1:20 Stunden Spielzeit problemlos mit 6:4 und 6:2 in zwei Sätzen.
Nun wartet mit der Siegerin des Duells Lucia Bronzetti (WTA-Nr. 141) gegen Nuria Brancaccio (WTA-Nr. 158) eine Italienerin auf Grabher, die als Drittgesetzte des Turniers auch in dieses Duell als Favoritin gehen wird.
