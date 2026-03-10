Skicross-Weltelite erwartet Flugshow im Montafon

Es ist angerichet! Der Skicross-Weltcup ist nach fast sieben Jahren zurück im Montafon. Und bereits die ersten Trainings zeigten, dass sich die Fans am Mittwoch bei der Qualifikation und dem Rennen am Donnerstag auf ein Spektakel der Extraklasse freuen dürfen – mit gewaltigen Sprüngen und gleich vier Lokalmatadoren.