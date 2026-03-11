Kinz entschuldigt sich und erhält Ordnungsruf

„Erst im Nachhinein erkennbar, unglücklich gewählte Formulierung“

„Wegen der bekannten Irritationen, die meine Wortmeldung in der letzten Landtagssitzung zur Erinnerungskultur ausgelöst hatte, ist es mir ein Bedürfnis, mich aufrichtig und in aller Form zu entschuldigen“, erklärte Kinz. „Es war nie meine Absicht, die Shoah durch eine für mich leider erst im Nachhinein erkennbar, unglücklich gewählte Formulierung, die als Vergleich gewertet werden könnte, zu leugnen, zu verharmlosen – und sicher auch nicht gutzuheißen oder gar zu rechtfertigen.“ Da im Landtag auch keine unbeabsichtigt gewählten Formulierungen geduldet werden dürften, erbat er einen Ordnungsruf.