Wallner erwartet grünes Licht für S 18

Neben der Tunnelspinne Feldkirch ist sie wohl das umstrittenste Straßenbauvorhaben Vorarlbergs, die S 18. Beschlossene Sache ist die Schnellstraße zwar immer noch nicht, doch erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag, dass er grünes Licht vom Ministerium für das von der Asfinag bereits eingereichte Vorprojekt erwarte. Erst dann geht es an die Einreichung zum UVP-Verfahren. Wallner nutzte den Besuch von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) auch dafür, noch mal die Bedeutung der S 18 zu betonen, diese Anbindung an die Schweiz sei eine Notwendigkeit, hieß es. Die S 18 hatte sich zur Zerreißprobe für die schwarz-grüne Koalition entwickelt. Und so überraschte es wenig, dass der kleine Koalitionspartner nach der letzten Landtagswahl eingetauscht wurde. Aus Grün wurde Blau.