Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vom Ministerium

Wallner erwartet grünes Licht für S 18

Vorarlberg
10.03.2026 17:00
Infrastrukturgipfel in Vorarlberg mit Andreas Matthä, Markus Wallner, Peter Hanke und Hartwig ...
Infrastrukturgipfel in Vorarlberg mit Andreas Matthä, Markus Wallner, Peter Hanke und Hartwig Hufnagl.(Bild: APA/Alexandra Serra)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Den Besuch von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) nutzte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), um gemeinsam die nächsten Infrastrukturprojekte zu präsentieren – auch ÖBB und Asfinag waren dabei.

0 Kommentare

Neben der Tunnelspinne Feldkirch ist sie wohl das umstrittenste Straßenbauvorhaben Vorarlbergs, die S 18. Beschlossene Sache ist die Schnellstraße zwar immer noch nicht, doch erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag, dass er grünes Licht vom Ministerium für das von der Asfinag bereits eingereichte Vorprojekt erwarte. Erst dann geht es an die Einreichung zum UVP-Verfahren. Wallner nutzte den Besuch von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) auch dafür, noch mal die Bedeutung der S 18 zu betonen, diese Anbindung an die Schweiz sei eine Notwendigkeit, hieß es. Die S 18 hatte sich zur Zerreißprobe für die schwarz-grüne Koalition entwickelt. Und so überraschte es wenig, dass der kleine Koalitionspartner nach der letzten Landtagswahl eingetauscht wurde. Aus Grün wurde Blau.

Rasche Entscheidungen auch bei A 14
Auch der Wechsel des Bundesministeriums von Grün zu Rot bedeutet für das Straßenprojekt nun einen möglichen Fortschritt. Investiert wird aber auch abseits der S 18, die Asfinag pumpt bis zum Jahr 2031 555 Millionen Euro in das Vorarlberger Autobahnnetz. So werden etwa die Sicherheitselemente im Pfändertunnel auf den neuesten Stand gebracht, der erste Asfinag-Rastplatz Vorarlbergs gebaut und in den Lärmschutz entlang der A 14 Rheintalautobahn investiert.

Wallner, der mit Hanke am Güterbahnhof Wolfurt zusammentraf, betonte zudem die Bedeutung des größten Betriebsgebietes des Landes und die Dringlichkeit von Rahmenprojekten, wie vor allem des Vollausbaus des benachbarten Anschlusses Wolfurt-Lauterach der A 14. „Es ist an der Zeit“, sagte auch Verkehrsminister Hanke, der eine rasche Entscheidung in Aussicht stellte.

Zitat Icon

Mit den Investitionen in Schiene, Straße und intelligente Infrastruktur schaffen wir bessere Verbindungen für die Menschen und stärken die heimische Wirtschaft

Minister Peter Hanke

Neben dem Straßenbau spielt auch die Bahn eine wesentliche Rolle für eine leistungsfähige Infrastruktur. Hanke betonte, dass man gerade an einem Wirtschaftsstandort wie Vorarlberg die Verkehrsströme intelligent lenken wolle. Die Bahn ist dabei ebenso essenziell wie die Straße. Um den Güterverkehr weiter auf Schiene zu bringen, wird der Container Cargo Terminal (CCT) Wolfurt massiv aufgewertet. Ein dritter Portalkran sei bereits bestellt, erklärte ÖBB-CEO Andreas Matthä. Mittelfristig werde das Terminal seine Kapazität um 76 Prozent auf 454.000 Tonnen pro Jahr steigern können. Auch andernorts investieren die ÖBB, allein im Jahr 2026 sind es 80 Millionen, bis 2030 sind es 530 Millionen Euro. So wird etwa der Bahnhof Bregenz Hafen ausgebaut und die Strecke zwischen Feldkirch und Buchs modernisiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 15°
Symbol wolkig
Bludenz
7° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
4° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 18°
Symbol wolkig

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
307.739 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.173 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.384 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2978 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1354 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
WHO warnt vor giftigem Regen und Atemwegs-Hölle
1222 mal kommentiert
Die Angriffe auf Ölanlagen im Iran bergen eine enorme Gesundheitsgefahr.
Mehr Vorarlberg
Vom Ministerium
Wallner erwartet grünes Licht für S 18
Ein Verletzter
Kollision zwischen Pkw und Fußgänger in Lustenau
Gesundheitswesen
Vorarlberger Neos fragen nach, wo es weht tut
Out in Runde eins
Kein Glück für Schwärzler beim Déjà-vu in Kigali
Juwel Hirschberg
Wanderung auf den „stillen Nachbarn“ des Pfänders
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf