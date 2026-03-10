Kollision zwischen Pkw und Fußgänger in Lustenau

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr war ein 25-jähriger Pkw-Lenker auf der Reichsstraße in Fahrtrichtung Höchst unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der L 204 überquerte ein 73-jähriger Fußgänger von links unvermittelt die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass der Fußgänger vom Frontbereich des Autos erfasst und in weiterer Folge auf den Gehsteig geschleudert wurde.