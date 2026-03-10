Vorarlberger Neos fragen nach, wo es weht tut

Ganz genau wollen‘s nun die Neos wissen: Bevor die Pinken Vorschläge zur Verbesserung des Gesundheitswesens vorbringen, fragen sie zuerst jene, die es wissen müssen: Ärzteschaft, Pfleger und Pflegerinnen – aber auch alle Vorarlberger und Vorarlbergerinnen sind eingeladen, an der offenen Umfrage teilzunehmen und die Frage „Wo tuat’s weh?“ zu beantworten. „Wir reden nicht über die Menschen – wir reden mit ihnen. Für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitsprogramms holen wir deshalb gezielt die Expertise von Fachpersonen und die Perspektiven von Betroffenen ein“, erklärt Neos-Gesundheitssprecherin Katharina Fuchs. Die Ergebnisse der Befragung sollen ausgewertet werden und die Grundlage für konkrete Reformvorschläge bilden.