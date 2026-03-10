Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitswesen

Vorarlberger Neos fragen nach, wo es weht tut

Vorarlberg
10.03.2026 15:00
(Bild: Ben Haemmerle)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eine pinke Umfrage zum Gesundheitswesen soll bis Mitte April erste Ergebnisse bringen. Klubobfrau Claudia Gamon bezweifelt die Wirksamkeit der von der Landesregierung ergriffenen Reformen im Spitalsbereich. 

0 Kommentare

Ganz genau wollen‘s nun die Neos wissen: Bevor die Pinken Vorschläge zur Verbesserung des Gesundheitswesens vorbringen, fragen sie zuerst jene, die es wissen müssen: Ärzteschaft, Pfleger und Pflegerinnen – aber auch alle Vorarlberger und Vorarlbergerinnen sind eingeladen, an der offenen Umfrage teilzunehmen und die Frage „Wo tuat’s weh?“ zu beantworten. „Wir reden nicht über die Menschen – wir reden mit ihnen. Für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitsprogramms holen wir deshalb gezielt die Expertise von Fachpersonen und die Perspektiven von Betroffenen ein“, erklärt Neos-Gesundheitssprecherin Katharina Fuchs. Die Ergebnisse der Befragung sollen ausgewertet werden und die Grundlage für konkrete Reformvorschläge bilden.

Schon jetzt ist aber klar, dass die Neos mit dem derzeitigen Kurs der Landesregierung nicht happy sind: So werde zwar der Spitalscampus als große Strukturreform präsentiert, die tatsächlichen Einsparungspotenziale bezweifeln die Neos aber. Es brauche echte Veränderung im System, keinen kostspieligen Umbau, meint Neos-Klubobfrau Claudia Gamon.

Besonders kritisch sehen die Neos die bisherige Kommunikation der Landesregierung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem sowie die Bevölkerung seien über Monate hinweg kaum eingebunden oder nachvollziehbar informiert worden. „Wenn grundlegende Veränderungen angekündigt werden, ohne zu erklären, was sie konkret bedeuten, entsteht Verunsicherung. Wer Reformen will, muss sie erklären und die Menschen mitnehmen – und vor allem zuerst zuhören“, erklärt Gamon. Als Maßnahme, die wie ein Aprilscherz wirke, sehen die Pinken auch die Einsparungen beim Klinik-Essen. Gestrichenes Kernöl oder kleinere Suppenportionen könnten nicht Modernisierung, effizientere Verwaltungsprozesse und klare Verantwortlichkeiten ersetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol heiter
Bludenz
7° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
4° / 14°
Symbol heiter
Feldkirch
6° / 17°
Symbol wolkig

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
305.608 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.977 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.108 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2967 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1347 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
995 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr Vorarlberg
Gesundheitswesen
Vorarlberger Neos fragen nach, wo es weht tut
Out in Runde eins
Kein Glück für Schwärzler beim Déjà-vu in Kigali
Juwel Hirschberg
Wanderung auf den „stillen Nachbarn“ des Pfänders
Rettungseinsatz
Wohnmobil kollidierte in Vorarlberg mit Fußgänger
Behörde deckt auf
Hundertfacher Pickerlbetrug aufgeflogen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf