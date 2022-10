Bei Zinsen „bewegt sich teils überhaupt nichts“

Am 31. Oktober wollen Kreditinstitute am Weltspartag mit Geschenken wieder in die Filialen locken. Erstmals seit einigen Jahren sind die Zinsen auch wieder im Steigen begriffen. Die Europäische Zentralbank hat seit Sommer die Leitzinsen mehrmals erhöht - das ist für Konsumenten allerdings vorerst nur bei Krediten spürbar. Eine Erhöhung der Sparzinsen wird aber erst mit einer Zeitverzögerung erfolgen, wie der Bankenexperte Bernd Lausegger vom Verein für Konsumenteninformation im Ö1-„Morgenjournal“ erklärt: „Da muss man leider sagen, dass sich teilweise überhaupt nichts bewegt hat.“