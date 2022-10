Sparen für Österreicher wieder attraktiver

„Fast alle Haushalte in Österreich schnallen derzeit den Gürtel enger und beinahe jeder sechste Haushalt muss für die Deckung der Fixkosten auf einen Kredit zurückgreifen“, so Martin Spona, Leiter des Bereichs Consumer Finance beim Vergleichsportals durchblicker. Für all jene, die Geld zur Seite legen können, werde Sparen wieder attraktiver. Einige Bausparkassen lockten aktuell mit Sonderkonditionen bis Jahresende von bis zu 3 Prozent fix für die ersten zwölf Monate und bis zu 4,7 Prozent bei variabler Verzinsung für die restliche Laufzeit.