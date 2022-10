Große Suchaktion am Hafelekar endet mit Happy End

Happy End mitten in der Nacht

Gegen 22.35 dann die gute Nachricht: Die Vermisste tauchte wohlbehalten in der Zwischenzeit in ihrer derzeitigen Unterkunft auf, wodurch die Suchaktion beendet werden konnte. „Die Frau gab ersten Erhebungen zufolge an sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr befunden zu haben“, teilte die Polizei mit. Zudem verstehe sie nicht, warum nach ihr gesucht worden sein. Aufgrund des Einsatzes musste die Nordkettenbahn bis 23 Uhr geöffnet bleiben.