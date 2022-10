„Er liebte die Natur, die Blumen und die Menschen“

Der Schutz der Natur bedeutete dem Ökologen Georg Grabherr alles. Selbst wenn er seine Tätigkeit mit einem Augenzwinkern als „Blümchenzählen“ betitelte, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, was der 1946 in Bregenz geborene und in Hörbranz aufgewachsene Sohn eines Schusters als langjähriger Professor für Naturschutzbiologie, Vegetations- und Landschaftsökologie an der Universität Wien, als Vorarlberger Naturschutzrat oder als Berater unterschiedlicher Landesregierungen und der EU Nachhaltiges leistete.