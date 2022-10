Mädchen (16) von ausfahrendem Zug erfasst

Zu einem tragischen Unglück kam es am Donnerstag am Bahnhof in Uzwil (Kanton St. Gallen). Eine 16-jährige Jugendliche wurde von einem Zug erfasst und vom Rettungsdienst schwer verletzt ins Spital gebracht. In der Nacht auf Freitag erlag sie ihren Verletzungen. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.