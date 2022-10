Italien: Ein Toter bei Messerattacke in Supermarkt

Ein 46-jähriger Italiener hat in einem Supermarkt in einem großen Einkaufszentrum in Assago bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen und fünf Personen zum Teil schwerst verletzt. Eine Person, ein Kassierer des Supermarkts, erlag den schweren Wunden, berichtete die Polizei. Unter den Opfern ist außerdem ein Fußball-Profi.