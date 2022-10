James Ulmer: „Der echte Blues ist schwer und pur“

Ehrlichkeit ist Trumpf

Nach mehr als 60 Jahren bunter Karriere muss Ulmer längst nichts mehr beweisen, pusht sich selbst aber gerne zu immer neuen Höchstleistungen. „Am Wichtigsten ist es, den Fokus richtig zu setzen und die Musik in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ein Konzertabend einmal nicht so gut läuft oder du eine Schreibblockade hast, dann mach einfach weiter. Niemals aufgeben, denn es wird irgendwann wieder besser. Wenn du deine Musik ehrlich meinst, dann werden dir die Leute folgen. Völlig egal, ob das in New York oder in Wien passiert.“ Heute Abend, am 28. Oktober, spielt Ulmer mit dem Music Revelation Ensemble in Form von Mark Peterson am Bass und Grant Calvin Weston am Schlagzeug im Wiener Porgy & Bess. Ein Konzert, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Unter www.porgy.at gibt es noch Karten und alle Infos zum Gig. Auch an der Abendkasse werden noch Tickets erhältlich sein.