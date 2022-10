Unbekannte brachen in Lustenauer Waschsalon ein

Am Mittwochnachmittag um 14.15 Uhr betraten zwei Unbekannte den Selbstbedienungs-Waschsalon in der Radetzkystraße in Lustenau (Vorarlberg). Anschließend machten sie sich an den Münzbehältern an der Wand zu schaffen, rissen diese ab und bedienten sich am darin befindlichen Bargeld.