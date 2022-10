Herzinfarkt bei Frauen wird oft noch übersehen

Zu Symptomen bei Frauen zählen etwa ein Engegefühl und stechende Schmerzen in der Brust, die in die Arme ausstrahlen können, Atemnot, Übelkeit, aber auch Angstgefühle und starkes Schwitzen bei kalter Haut (Kaltschweißigkeit). Diese können entweder plötzlich auftreten oder sich langsam entwickeln. Oft seien die Symptome weniger heftig und nicht so eindeutig wie bei Männern, sagte Katharina Pils, Chefärztin beim Österreichischen Roten Kreuz. Bei Männern sind beispielsweise drückende Schmerzen im Brustbereich, Atemnot und Kaltschweißigkeit bekannt.