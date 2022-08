KI verbessert Therapie für Frauen mit Herzinfarkt

Frauen sterben verglichen mit Männern häufiger an einem Herzinfarkt. Gründe sind Unterschiede im Alter und in Begleiterkrankungen, die die Risikoabschätzung erschweren. Auch die Symptome unterscheiden sich und werden bei Frauen oft falsch interpretiert. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) haben Forschende in Zürich, London und Graz eine neue Risikobewertung entwickelt, die die Versorgung von Frauen mit Herzinfarkt verbessert, teilte die Universität Zürich mit.