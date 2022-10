Infarkt: Das Herz ruft oft schon vorher um Hilfe

„Manchmal werden Zeichen für Herzerkrankungen als ,normaler‘ Alterungsprozess angesehen. Sofern es dann aber zu einem schweren Ereignis, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt kommt, ist es in der Rückschau für uns Spezialisten manchmal wirklich sehr bedauerlich. Dies insbesondere, da wir in der Kardiologie häufig sehr gute Behandlungsmöglichkeiten anzubieten haben“, so Experte Prof. Hengstenberg.