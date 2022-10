Rihanna singt Titelsong zu „Black Panther“-Film

Rihanna meldet sich nach längerer Pause mit einer neuen Single zurück. Die 34-jährige Sängerin aus Barbados kündigte am Mittwoch den Song „Lift Me Up“ zur Veröffentlichung am Freitag an. Das Lied ist nach Mitteilung der Marvel Studios der Lead-Song für den Film „Black Panther: Wakanda Forever“, der Mitte November in die Kinos kommen soll.