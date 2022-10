Bildungscampus ist „echtes Schmuckstück“

Der Bildungscampus ist ein echtes Schmuckstück“, freut sich Bürgermeister Johannes Ebner (ÖVP). Durch den neuen Bau im Zentrum der Gemeinde sind jetzt Kindergarten und Volksschule am selben Standort. Der Kindergarten wurde vor etwas mehr als einer Woche offiziell eröffnet. Neun Millionen Euro hat dieser gekostet, bietet Platz für 14 Gruppen. Derzeit werden 13 davon genützt. 193 Kinder der Gemeinde werden in diesen betreut. Genau so viele – auch 193 Kinder – gehen in die Volksschule. Einen anderen Standort für die Kinderbetreuung gibt es mit dem Campus nicht mehr. „Langfristig gesehen ist das auch günstiger in der Erhaltung“, so der Ortschef, der bereits am nächsten Projekt feilt.