Red Bull Salzburg hadert mit Powerplay-Baustelle

Souveränes Powerplay mit Schandfleck

Nur 48 Stunden haben die Mannen von Cheftrainer Alan Letang Zeit, das Aus zu verdauen und um aus ihren zahlreichen Eigenfehlern in der Partie gegen das deutsche Topteam zu lernen. Mal wieder, wenn man so will. Eine der größten Baustellen? Das eigene Überzahlspiel. Zwar rangieren die Bulls ligaintern auf einem souveränen fünften Platz der gefährlichsten Powerplays (jedes vierte wird verwertet), allerdings fing man sich gegen die Berliner in der laufenden Spielzeit schon den dritten Gegentreffer mit einem Mann mehr auf dem Eis. „Schwer zu sagen, woran das liegt. Eigentlich sollte das Powerplay eine gute Energie für uns sein. Das ist schon bitter“, konnte es sich Stürmer Luca Auer auch nicht so recht erklären.