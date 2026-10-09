Red Bull Salzburg hadert mit Powerplay-Baustelle

Nur 48 Stunden nach dem Aus in der Champions Hockey League geht es für Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League schon wieder um Punkte. Bei Szekesfehervar (Ungarn) ist bei den Salzburgern auch die Psychologie gefragt.
Die späte Aufholjagd gegen die Eisbären Berlin reichte den Eisbullen am Mittwochabend nicht, um sich in der Ligaphase Champions Hockey League ein Endspiel in Schweden zu erspielen. Nach der 3:4-Heimschlappe gegen den deutschen Meister geht es für die Salzburger kommende Woche bei Skelleftea um nichts mehr. Der Aufstieg in die K.o.-Phase der Eishockey-Königsklasse ist unerreichbar.
Souveränes Powerplay mit Schandfleck
Nur 48 Stunden haben die Mannen von Cheftrainer Alan Letang Zeit, das Aus zu verdauen und um aus ihren zahlreichen Eigenfehlern in der Partie gegen das deutsche Topteam zu lernen. Mal wieder, wenn man so will. Eine der größten Baustellen? Das eigene Überzahlspiel. Zwar rangieren die Bulls ligaintern auf einem souveränen fünften Platz der gefährlichsten Powerplays (jedes vierte wird verwertet), allerdings fing man sich gegen die Berliner in der laufenden Spielzeit schon den dritten Gegentreffer mit einem Mann mehr auf dem Eis. „Schwer zu sagen, woran das liegt. Eigentlich sollte das Powerplay eine gute Energie für uns sein. Das ist schon bitter“, konnte es sich Stürmer Luca Auer auch nicht so recht erklären.
Schwer zu sagen, woran das liegt. Eigentlich sollte das Powerplay eine gute Energie für uns sein.
Luca AUER über die Gegentor-Anfälligkeit im eigenen Powerplay
Die Köpfe ganz hängen lassen müssen die Salzburger vor dem Auswärtsspiel in Szekesfehervar – das Team brach schon am Donnerstagvormittag auf – allerdings nicht. Denn ab dem zwischenzeitlichen 0:4 gegen die Eisbären zeigten die Bulls phasenweise starkes Eishockey. Die Moral der Mannschaft hat gestimmt. „Im zweiten und dritten Drittel haben wir eine gute Leistung gezeigt.Genau das wollen wir jetzt auch in die Liga mitnehmen“, erklärte Cheftrainer Alan Letang.
Kapitän Thomas Raffl bereits operiert
Mut dürfte dem ehemaligen Serienmeister zudem das vergangene Wochenende machen. Mit zwei Siegen in Vorarlberg (4:1) und daheim gegen Mailand (5:2) erlebten die Bulls einen leichten Formanstieg. Und das trotz des Fehlens von Thomas Raffl. Der 40-jährige Kapitän wurde zu Beginn der Woche in Salzburg am Oberkörper operiert, wird allerdings – wie berichtet – in den kommenden Wochen in die Rolle des Zuschauers schlüpfen. Florian Baltram könnte hingegen nach langer Verletzungspause (Knöchel) sein Comeback feiern.
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