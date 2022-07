Aufregende Zeiten kommen auf Köstendorf zu

Aber auch viele kleinere Projekte machen den Alltag im Flachgauer Ort nicht langweilig. So wird gerade der Kindergarten um eine Krabbelgruppe ausgebaut. „Die muss bis zum Herbst fertig werden“, berichtet Wagner. Rund 250.000 Euro flossen in die nötige Erweiterung. Aber auch die könnte in den kommenden Jahren zu klein werden. In Köstendorf rechnet man mit einem Bevölkerungswachstum von rund sieben Prozent in zehn Jahren. „Dann müssen wir über einen neuen Standort für den Kindergarten nachdenken“, berichtet der Ortschef, der heuer noch sein zehnjähriges Amtsjubiläum feiert.