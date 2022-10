Kulinarische Grenzerfahrung für neuen Haubenkoch

Er zählt zu den 100 besten Köchen Österreichs – aber nicht nur deshalb geht Stefan Lastin in seinem Job täglich an die Grenze. „Mitten durch unsere Küche verläuft tatsächlich die Landesgrenze von Salzburg und Kärnten“, lacht er. „Die tägliche Grenzerfahrung ist bei uns in der Gamskogelhütte also garantiert.“