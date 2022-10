Stellungspflichtige müssen nicht mehr in die Ferne

Nach einem Zwischenstopp bei der Lehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 in Freistadt beendeten die beiden Politiker die OÖ-Tour beim Panzerbataillon 14 in Wels. Dort hielt Stelzer eine Rede zum Nationalfeiertag, in der er das Bundesheer als Beschützer der Neutralität würdigte: „Freiheit und Unabhängigkeit sind keine Selbstläufer, sondern müssen vertreten, verteidigt und gesichert werden.“