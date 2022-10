Was Gemeinden in der Energiekrise noch tun können

Raumtemperatur absenken. Standby-Verbräuche reduzieren und Co.

Erst vor kurzem hat das Energieinstitut Vorarlberg für das Land und den Vorarlberger Gemeindeverband eine Broschüre mit Tipps erarbeitet, wie sich vor allem kurzfristig und ohne großen finanziellen Aufwand Energie einsparen lässt. Dazu zählt etwa das Herunterfahren der Raumtemperatur in Büroräumen, ein weiteres Absenken in der Nacht und an Wochenenden, eine Reduktion der Innenraum- und Außenraumbeleuchtung auf das Notwendige oder auch der Standby-Verbräuche.