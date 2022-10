Felipe und ihre großen Erfolge

Zunächst habe ich mir die Augen gerieben, da ich nicht glauben konnte, dass man nach neun Jahren Regierung allen Ernstes so etwas als Erfolge „verkaufen“ will - da musste ich herzhaft lachen. Nachdem ich die Augen wieder trocken hatte, fragte ich mich, was denn der „normale Bürger“ davon hält, wenn in der Landesregierung gleich viele Männlein wie Weiblein sitzen? Antwort: Null Komma Josef.