Frankreich: In Koffer gefundenes Mädchen beerdigt

Die Leiche der Zwölfjährigen war vor knapp zehn Tagen mit Wunden am Hals in einem Koffer in einem Innenhof in Nordparis entdeckt worden. Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt. Die Justiz ermittelt gegen eine Frau wegen des Verdachts auf Mord einer Minderjährigen, Vergewaltigung und Folter. Sie kam in Untersuchungshaft. Gegen einen mutmaßlichen Komplizen wird zudem wegen des Wegschaffens der Leiche ermittelt. Er kam unter Justizaufsicht frei.