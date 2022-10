Andi Goldberger: „Muss nicht mehr der Erste sein“

Männer werden im Alter besser, heißt es. Wie Rotwein. Ihre Haare werden silbern nicht grau, ihre Falten machen sie interessanter. Aber ehrlich: Was läuft wirklich ab, wenn Männer älter werden?

Die „Krone“ besuchte Andreas Goldberger, der im November seinen 50. Geburtstag feiert. Er gibt offen zu, dass „der Körper nicht mehr so ist, wie früher“. Sogar den durchtrainierten Spitzensportler plagen Wehwehchen: „Der Arzt hat gesagt, ich soll mich altersgemäß bewegen.“ Skispringen sei momentan nicht drin, dafür tritt er in die Pedale seines Moutainbikes: „Hin und wieder muss ich an meine Grenzen gehen.“