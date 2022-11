25 Jahre nach der Rolle seitwärts der A-Klasse

Der 21. Oktober 1997 war für Mercedes-Benz ein Tag von historischer Tragweite. Ein Datum, das nicht nur für eines der dunkelsten Kapitel in der langen Firmengeschichte steht, sondern auch für eine Zäsur in Sachen automobiler Sicherheitspolitik. Vor 25 Jahren, an einem sonnigen Dienstag, legte die schwedische Zeitschrift „Teknikens Värld“ die A-Klasse aufs Dach - und kippte damit einen Weltkonzern aus der Bahn. Bei dem routinemäßigen Ausweichmanöver, das später als Elchtest in die Geschichte eingehen sollte, hob der Kompaktwagen nach plötzlichem Spurwechsel zunächst hinten ein Bein, geriet dann ziemlich unkontrolliert ins Schlingern und rollte sich schließlich seitlich ab. Der Dachschaden für Mercedes war episch.