Neue A-Klasse: „Hey Mercedes, lass mich in Ruhe!“

Fahrerlebnis? Zum Durchdrehen!

Noch etwas fällt auf, und zwar schon beim Betrachten der technischen Daten: Der Vierzylinder-Motor in meinem A 200 leistet zwar beachtliche 163 PS, hat aber nur 1,3 Liter Hubraum. Okay, soll so sein, dachte ich mir, aber in der Praxis nervt das Triebwerk. Es fällt nämlich auch in der Praxis auf - durch ständiges Hochdrehen und hypernervöse Gasannahme. Man muss sich schon extrem bemühen, ohne im Ansatz durchdrehende Vorderräder loszufahren, sogar im Eco-Modus. Wie wenn man die Kupplung schnalzen lassen würde. Das macht den Fahrer nervös, die Beifahrerin noch viel mehr und für die Haltbarkeit der Reifen ist das auch nichts.