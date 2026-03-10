„Schutz der Kinder wichtiger als das Sportliche“

Untersuchung läuft

Die Liquidität des ÖTTV ist durch den Schritt des Ministeriums zwar nicht gefährdet. Der Druck, eine Lösung zu finden, wuchs jedoch. Vor allem ging es um das Wohl der Mädchen. Und diese litten weiter. Der Vater einer Betroffenen erzählt: „Sie haben sich überwunden, mehrfach ausgesagt, aber der Trainer blieb im Amt.“ Bis am Dienstagnachmittag! Da stellte der Klub die Zusammenarbeit mit dem belasteten Coach, für den die Unschuldsvermutung gilt, ruhend. Damit folgte man auch mit einiger Verspätung der Empfehlung des ÖTTV-Vorstandes. Man wartet nun vor allem darauf, was die Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft bringt.