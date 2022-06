A ist am Ende: Mercedes stellt die A-Klasse ein!

Überraschend - aber auch nicht

Wegen der jüngsten Berichte kommt das A-Klasse-Ende etwas überraschend, aber eigentlich passt es zu den Ankündigungen, die im Mai gemacht wurden. Mercedes verlegt sich auf Luxus und viel Geld verdienen, Massenfahrzeuge überlassen sie anderen. Also mehr S-Klasse, Maybach oder AMG, weniger Möglichkeiten für Normalverdiener, einen Stern vor sich her zu fahren. Selbst die vor allem in Deutschland so beliebten Taxi-Ausstattungen gibt es nicht mehr.