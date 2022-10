Übermüdung: Lenker (26) überschlägt sich mit Auto

Einsatz für die Rettungsmannschaften am Montagvormittag in Ludesch: Dort war um 10 Uhr ein 26-jähriger Mann in seinem Pkw unterwegs. Plötzlich geriet er mit seinem Wagen links von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinab, durchbrach einen Zaun und überschlug sich. Das Auto blieb nach dem Crash am Dach liegen.