„Klimarätin“ hofft: Bitte nicht für die Schublade!

„Immerhin geht es um die Grundlage des Lebens“

Mit dabei waren fünf „Klimaretter“ aus Tirol, eine davon Inge Pfausler aus Roppen. „Als ich angerufen wurde, war für mich klar, dass ich mitmache“, blickt sie zurück, „immerhin geht es um die Grundlage des Lebens“. Im Jänner dieses Jahres startete ein intensives Halbjahr mit insgesamt sechs Wochenenden in Wien und in Salzburg. „Bei der Auftaktveranstaltung in Wien im Jänner waren sogar der Bundespräsident und Ministerin Gewessler anwesend“, sagt die Pferdezüchterin nicht ohne Stolz. Das Projekt Klimarat ist in der Tat ein aufwändiges: Rund 30 Mitarbeiter, zahlreiche Universitäten und andere Institutionen als Partner, ein Budget von zwei Millionen Euro und nicht zu vergessen der Zeitaufwand und die Denkenergie der 100 freiwilligen Mitglieder.