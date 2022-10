Serienmeister in Altach am Rande einer Niederlage

Dabei begann die Partie für die Vorarlbergerinnen, die in den bisherigen zehn Duellen mit den St. Pöltnerinnen ebenso viele Niederlagen kassierten (Torverhältnis 1:55), alles andere als vielversprechend. Bereits nach 53 Sekunden besorgte Stefanie Enzinger die Führung der Gäste. Doch die Altacherinnen erholten sich rasch vom „Schock“ und kamen immer besser ins Spiel, das 972 Fans in der Cashpoint-Arena verfolgten. In der 12. Minute musste SKN-Torfrau Luisa Palmen aus ihrem Gehäuse eilen, um die durchgebrochene Linda Natter zu stoppen. Nur eine Minute später glänzten Anna Bereuter und Eileen Campbell mit einer Traum-Kombination, die Bereuter aber nicht mit einem Treffer abschließen konnte.