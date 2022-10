Ausbildungsoffensive: 2500 neue Erzieher bis 2025

Große Verantwortung, wenig Geld und kaum Ansehen: Der Beruf der Kindergärtnerin ist für viele nicht attraktiv. Das wird auch am Personalmangel deutlich. Allein in den städtischen Kindergärten gibt es aktuell 360 freie Posten. „Für die privaten Einrichtungen lässt sich das nicht so genau sagen, denn täglich gibt es Kündigungen und Wechsel in andere Bundesländer, aber auch hier braucht es dringend mehr Personal“, sagt die Pädagogische Leiterin der St. Nikolaus Stiftung Susanna Haas.