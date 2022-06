Lehrermangel: Stadt setzt Quereinsteiger ein

Der Lehrermangel in Wien ist - wie berichtet - mehr als besorgniserregend. Und es wird noch schlimmer, denn die Stadt und somit die Anzahl der Schüler wächst stetig. Hinzu kommt die Pensionierungswelle. Nun ergreift die Stadt Wien Maßnahmen. Angedacht ist etwa, dass sogenannte Quereinsteiger in den Schulen aushelfen sollen. „Gemeint ist administratives Unterstützungspersonal“, heißt es seitens der Bildungsdirektion. In einem Kooperationsprojekt mit dem AMS Wien arbeitet die Stadt seit Herbst 2020 daran, allen öffentlichen Wiener Pflichtschulen eine administrative Unterstützungskraft zur Verfügung zu stellen. Derzeit fehlen nur noch wenige Schulstandorte in einzelnen Bezirken.