Zahnbürste und Windeln unter dem Christbaum

Viele begeisterte Engel

Heuer stellt sie sich wieder auf viele Wünsche ein, weil die Teuerungen die Armut beschleunigen. Die gute Nachricht: „Ich habe schon viele Engel, aber ich suche noch Familien, die in Not sind.“ Übrigens: Prinz ist in ihrem normalen Leben auch ein „Engel“, sie arbeitet nämlich als Krankenschwester.