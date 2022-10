Spitalszahlen stabil, 15 weitere Todesfälle

Stabil bleiben derzeit die Zahlen der Corona-Patienten in den Spitälern. Ein leichter Rückgang wurde auf Normalstationen verzeichnet, unverändert blieb die Zahl der Intensivpatienten. Am Vortag wurden in Österreich 8970 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. 15 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.