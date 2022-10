Tirolerin übergab mehr als 10.000 Euro an Betrüger

„Richter“ mit weniger Geld „zufrieden“

Doch so viel Geld hatte die 77-Jährige nicht auf ihrem Konto. „Die Frau gab an, derzeit nur einen niederen fünfstelligen Eurobetrag zu Verfügung zu haben“, erklären die Beamten. Die Trickbetrüger gaben sich damit aber zufrieden. „Nach angeblicher Rücksprache der Gerichtsbeamtin mit dem Richter, wurde dem Opfer mitgeteilt, dass dieser mit dem Betrag zufrieden sei und der Geldbetrag von einem Boten bei ihr zu Hause abgeholt werden wird“, so die Ermittler. Gegen 17.15 Uhr übergab die Pensionisten schließlich die mehr als 10.000 Euro an den angeblichen Geldboten.