Vorarlberg mit Rekordaufgebot in Sölden am Start?

Ob der Weltcupauftakt in Sölden wieder von strahlendem Sonnenschein begleitet wird oder es doch - besonders am Samstag beim Damen-Rennen - feucht-fröhliche Verhältnisse gibt, darüber streiten die Meteorologen noch. Fix ist hingegen, dass der Vorarlberger Skiverband (VSV) mit zumindest drei AthletInnen am Rettenbachferner am Start sein wird. Wobei es noch mehr werden könnten...