Nach Crash am Dach liegendes Auto zurückgelassen

Geständnis

Am 8. Juli ist er zwischen 1 und 2 Uhr nachts von Lingenau kommend in Richtung Lecknertal gefahren. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und blieb am Dach auf einer Böschung liegen. Der 23-Jährige montierte die Kennzeichen ab und trat die Flucht an. Nun flattern dem Mann gleich mehrere Anzeigen ins Haus.