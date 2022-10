Innsbrucks Haie feiern besten Start seit 16 Jahren

Sechs Siege aus den ersten acht Spielen. Das ist eine eindrucksvolle Bilanz, für Innsbrucks Haie der beste Start seit der Liga-Rückkehr 2012. Zuletzt hatten sie das in der Saison 2006/07 in der höchsten Spielklasse geschafft. Was auch erstaunlich ist: Die Tiroler feierten bislang ausschließlich Drei-Punkte-Siege, mussten in keiner Partie in die Verlängerung.