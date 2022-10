Abwerzger will weiterhin Landeshauptmann werden

Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger hält ungeachtet der Tatsache, dass seine Partei in der kommenden Legislaturperiode auf der Oppositionsbank landen wird, an seinem Ziel, in Tirol Landeshauptmann zu werden, fest. „Ich habe den Wunsch, Landeshauptmann zu werden, nicht aufgegeben“, sagte Abwerzger am Montag bei einer Pressekonferenz. Das von ihm vor der Landtagswahl ausgerufene „Duell um Tirol“ gegen die ÖVP gehe weiter, bei der Wahl im Jahr 2027 wolle man den Abstand weiter verringern.