Katzenberger: Heiße Kurven im Kleinen Schwarzen

Am Wochenende war Daniela Katzenberger bei einem Event in München zu Gast. Und dort sorgte die TV-Blondine für viel Blitzlichtgewitter. Das lag nicht nur an ihrem hautengen Kleinen Schwarzen, in dem ihr Wahnsinns-Dekolleté perfekt in Szene gesetzt wurde, sondern auch daran, dass sie plötzlich barfuß auf dem roten Teppich stand.