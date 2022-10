Wallfahrt hat Konjunktur

Sollte überraschenderweise eines der Teams aus Estland, Lettland, Moldau oder Malta in der regulären Quali das Rennen machen, würden sogar noch Andorra, San Marino und Liechtenstein (in dieser Reihenfolge) von noch weiter hinten nachrücken, notfalls auch noch die in der Nations League-Abschlusstabelle am höchsten platzierte nicht qualifizierte Nation aus den Ligen A bis C, allerdings nicht, wenn Italien, Spanien, Kroatien oder die Niederlande mal wieder die reguläre Qualifikation versemmeln und selbst playoffen müssen; denn dann wäre wiederum für die Besten der Liga D alles Makulatur. Na ja, im Moment ist es wohl besser, erst mal in Ruhe abzuwarten, wie sich alles entwickelt, bevor man am Ende gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist.